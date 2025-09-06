チャンネル登録者数190万人超の人気男女YouTuber「夜のひと笑い」が、2025年8月29日に動画を更新。メンバーのこうさんが、高級腕時計を購入したと報告した。「めっちゃ欲しい時計あったんですよ」夜のひと笑いは、元カップルのこうさんと、いちえさんによる男女コンビYouTuber。いちえさんが「最近買ったものあるらしいな」と切り出すと、こうさんは「大きい買い物なんで一応税金対策しとこうかな」と動画にする理由を冗談交じりに