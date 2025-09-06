ジョー・バイデン前米大統領（82歳）が、皮膚がんの手術を受けていたことが明らかになった。最近、頭部に大きな傷を負った状態でデラウェア州の教会を後にする姿が撮影され、注目を集めていた。広報関係者はピープル誌の取材に対し、バイデン氏が「モーズ手術」を受けたことを認めた。これは皮膚がんの中でも最も一般的な2種類の腫瘍を切除する治療法だが、手術の詳細については明かされていない。バイデン氏はホワイトハウス在任