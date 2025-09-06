イタリアの伝説的ファッションデザイナー、ジョルジオ・アルマーニが、9月4日、ミラノの自宅で死去した。91歳だった。アルマーニ・グループは声明で「無限の悲しみとともに、創設者であり不屈の推進力であったジョルジオ・アルマーニの死去をお知らせします」と発表。「私たちは常に家族の一員のように感じてきました。今日、深い感情とともに、彼が築き育てたこの家族の空白を感じています」と述べ、彼の精神を受け継ぎブランドを