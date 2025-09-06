札幌2歳Sの買ってはいけない馬券 【４・５月生まれ】 誕生月別成績を見ると、２月生まれ［4・6・4・20］、３月生まれ［4・3・5・33］、４月生まれ［2・0・0・32］、５月生まれ［0・0・1・9］。 生まれが遅いとハンデとなるようで、４・５月生まれは割引。 札幌2歳S過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2025年度版』