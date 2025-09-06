乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。9月3日（水）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、にゃん先生が大好きな“おはぎ”について語りました。乃木坂46の井上和＜リスナーからのメッセージ＞「先日までの地方公演お疲れさまでした！ にゃん先生は“おはぎ好き”ということ