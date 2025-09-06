明後日8日(月)の未明から明け方にかけては、約3年ぶりに日本の広い範囲で皆既月食が見られます。皆既月食が始まる時間や気になる天気について解説いたします。約3年ぶりに日本で皆既月食明後日8日(月)の未明から明け方にかけては、日本全国で皆既月食が見られます。前回が2022年11月8日でしたので、約3年ぶりの皆既月食となります。明日7日(日)の夕方から昇った満月が、翌8日(月)の未明1時27分から欠け始めます。月が地球の影に隠