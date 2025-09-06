コロナ禍で世間が騒々しかった時期は終り、ヤレヤレ、ルシアン（ロシア）ルーレットからまぬがれたかと思ったある日、突然発熱に襲われ、ヤバイと思って病院に駆けつけた所「コロナです」と言われてしまいました。でもこのまま、じっくり自宅で休んでいれば1週間もすれば治ります、と言われ、何んだ大したことないじゃないかと思った翌日、妻もコロナに罹ってしまって、入院。救急車につきそいで同乗した僕まで「あなたもコロナ