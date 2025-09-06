日常生活において「俺の話を聞け」というフレーズが脳内で響いた経験を持つ方も多いことだろう。「タイガー＆ドラゴン」のヒットから20余年、クレイジーケンバンドはいまなお活発に活動を続けており、今年も新作を発表。そのままツアーに突入する。還暦すぎてなおエネルギッシュなリーダー・横山剣に、バンドを長続きさせる知恵から新作秘話まで、音楽ライターの神舘和典氏が聞いた。【全2回の第1回：取材・文／神舘和典】＊＊