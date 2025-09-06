日本が誇る伝統芸能の一つ、歌舞伎を題材にした映画「国宝」の記録的な大ヒットが、梨園に思わぬ恩恵をもたらしている。＊＊＊【写真を見る】「完璧なお顔」「女性にしか見えない」吉沢亮の美し過ぎる白塗り姿席の9割近くが埋まる“大入り日”が続出「実写の邦画で興行収入が100億円を超えたのは、平成15年に公開された『踊る大捜査線THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』以来、22年ぶり。劇場公開が始まった6月以降