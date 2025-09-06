９月６日の札幌２Ｒ・２歳未勝利（芝１２００メートル＝１１頭立て）は、２番人気のラスベガスサイン（牝、栗東・長谷川浩大厩舎、父シルバーステート）が、デビュー３戦目で初勝利を挙げた。ダート短距離路線でオープンまで出世したロードアウォードや、２０年の京王杯２歳Ｓで２着に好走したロードマックスの半妹という血統。勝ち時計は１分９秒７（良）。大外の１１番枠から好スタートを決めて、スムーズに流れに乗ってハナ