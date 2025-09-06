突風の被害を受け折れ曲がった電柱＝6日午前10時33分、静岡県牧之原市静岡県中部で発生した突風について、静岡地方気象台は6日、機動調査班を牧之原市や吉田町に派遣し、状況の調査を開始した。突風をもたらした現象を明らかにする。県内では住宅などが多数損壊した。牧之原市などでは1万戸以上で停電が続き、住民はクーラーが使えていないほか、信号機が止まり渋滞が発生した。牧之原市では3人が足を骨折するなどの重傷を負い