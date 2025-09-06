©ABCテレビ 毎週土曜深夜にお届けしているWEST.の冠番組「リア突WEST.レボリューション」。9月6日の放送からは、重岡大毅と中間淳太が挑んだ「紋別エリアスタンプラリー」の模様を2週に渡ってお届け。 この企画は紋別観光振興公社とリア突がコラボ！ 放送翌日の9月7日(日)から、実際に北海道・紋別エリアで2人がまわったルートを巡ることができる「紋別エリアスタンプラリー」が開催される。 この