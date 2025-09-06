夢グループ所属の歌手・保科有里さんが、今月4日に亡くなった橋幸夫さんを追悼するコメントを、自身のＸに投稿しました。【写真を見る】【 保科有里 】橋幸夫さんを悼む「『有里とのデュエットは歌いやすいな』って」優しさを思い返し涙保科さんは「どんなジャンルも自然に歌いこなされ大尊敬でした。」と、歌手としてのリスペクトを示し、涙の顔文字を添えて振り返っています。 ▽▽▽▽保科有里さん追悼コメント▽▽