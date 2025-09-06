フジテレビがケジメをつけるための裁判「訴訟にはならない」そう確信しているのかもしれない――。元タレント中居正広氏（53）の周辺がにわかに騒がしい。一連のフジテレビ問題では、ついに港浩一前社長と大多亮元専務を相手取り、約50億円の損害賠償を求めて提訴する動きに発展。中居氏と被害女性のトラブルを巡り、両氏が適切な対応を取らなかった結果、同社が約453億円の被害を受けたとして、その一部の支払いを求めたものだ。