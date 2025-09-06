ここ数年は“高嶺の花”状態だったサンマですが、今年は豊漁。これまでよりも食卓に並ぶ機会が増えそうです（写真：筆者撮影）【写真付きレシピ】おいしいサンマとそうでないサンマ、見分けるポイントはズバリ…料理の腕を上げるために、まず作れるようになっておきたいのが、飽きのこない定番料理です。料理初心者でも無理なくおいしく作れる方法を、作家で料理家でもある樋口直哉さんが紹介する『樋口直哉の｢シン・定番ごはん｣』