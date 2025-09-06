昨夜(5日)、岡山県倉敷市の住宅で、男性を包丁で切りつけて殺害しようとした疑いで85歳の男が逮捕されました。 殺人未遂の容疑で現行犯逮捕されたのは、倉敷市中畝の男（85）です。警察によりますと、男は、きのう午後10時半ごろ、居酒屋で知り合い、自宅まで送ってもらった倉敷市の会社員の男性（44）の左頬を、自宅にあった文化包丁で切りつけ殺害しようとした疑いが持たれています。 目撃した男の家族が警察に通報したもので