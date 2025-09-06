ドジャースのダルトン・ラッシング捕手が5日（日本時間6日）、敵地でのオリオールズ戦で右足を負傷。自打球で途中交代となった。先日はウィル・スミス捕手が、打者のファールチップを右手に当てるアクシデントに見舞われ、現在も経過観察中。ドジャース捕手陣に緊急事態が訪れている。 ■「右下腿部の打撲」と発表 ラッシングは6回の打席で、内角ボール球のカットボールをスイング。強烈な