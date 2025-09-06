Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。「記録的な猛暑」という報道を連日目にしませんか？そんな現代では、快適に過ごしたり熱中症を予防するために、温度はもとより湿度にも注意が必要です。8月19日に発売し、数値に基づく快適度を楽しく可視化＆高精度を徹底しているXiaomi（シャオミ）の「スマート温湿度計 Pro」なら、し