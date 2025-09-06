血糖値が上がるとどうなる？メディカルドック監修医が血糖値が上がると現れる症状・原因などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「血糖値」が上がると現れる「症状」や上がりやすい人の特徴はご存知ですか？』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：伊藤 陽子（医師） 浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専門とし、病院勤務を経て2019年中央林間さくら内科開業。