アフリカ勢で一番乗りだ。モロッコ代表が北中米ワールドカップの出場権を手にした。アフリカ予選でグループEのモロッコは現地９月５日、ホームでニジェール代表と対戦。イスマエル・サイバリが29分、38分にネットを揺らし、アユーブ・エル・カービ、ハムザ・イガマネ、アズディン・ウナヒが加点。５−０の完勝を収めた。この結果、モロッコのグループ首位突破が確定。３大会連続７度目のW杯出場を決めた。開催国アメリカのメ