Xで人気沸騰中の人間まおが描く新機軸「癒し系ざまあコミック」！ある雨の日に拾った謎のハムスター「はむまる」に、悩みを打ち明けるOL・たま子。マチアプで出会ったテツヤの“浮気”を目撃したが、実は彼は既婚者で、その妻から慰謝料を請求されているという――。【PROFILE】人間まお‘18年に『くず系女子。』（KADOKAWA）でデビュー。現在はサルのあげおと共存の日々を送りながら、日常のあるあるをゆる〜く描いた漫画ブログが