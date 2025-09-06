■音がしないのにみんなが目を覚ますものって？■今週のフランス語【chaud（ショー）】＝暑い、熱い比喩的に使われることもあり、「J’ai eu chaud!（ジェ ユ ショー）」で、「危ないところだった！」「ドキドキした！」という意味になります。作者 ムッシュー・タンのインタビューも配信中！【PROFILE】本名：Antoine Dole（アントワーヌ ドール）。フランスで累計1900万部を突破した大人気マンガ『Mortelle Adèle（毒舌アデ