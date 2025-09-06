夏ドラマも終盤にさしかかった今日このごろ、本誌ドラマウオッチャーたちが作品を一挙振り返り！最終話までワクワクが止まらない！50代記者H（以下、H）：まず全員のベスト3に入ったのが『誘拐の日』（テレビ朝日系）と『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）です。30代記者S（以下、S）：『誘拐の日』はやっぱり韓ドラ原作らしい面白さがありますよね。毎話新しい展開があるので、起承転結の「転」がずっと続いているみたいに飽き