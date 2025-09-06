歌手の橋幸夫さんが9月4日に亡くなったことを5日、所属事務所の夢グループが発表した。82歳だった。「橋さんは’60年に『潮来笠』でデビューと同時にいきなり大ブレイク。同曲が爆発的にヒットしたことをうけ、日本レコード大賞に新人賞が新設されることとなり、同賞の初受賞者に。同年の『NHK紅白歌合戦』にも初出場しました。’62年の吉永小百合さん（80）とのデュエット曲『いつでも夢を』と、’66年の『霧氷』では日本レコード