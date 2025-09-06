◆米大リーグレッズ４―５メッツ（５日、米オハイオ州シンシナティアン＝グレートアメリカンボールパーク）メッツのフアン・ソト外野手が５日（日本時間６日）、敵地のレッズ戦に「２番・右翼」で先発出場し４打数２安打１四球１打点１盗塁。３出塁で７月１２日以来の出塁率４割（・４０１）を突破。ソトは２０１８年デビュー以来、毎年出塁率４割をキープしている。ソトは初回、右前安打で出塁。二塁進塁後、三盗を決め２８