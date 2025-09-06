カリスマ的歌手・尾崎豊さん（１９９２年没、享年２６）の長男でシンガー・ソングライターの尾崎裕哉（３６）。メジャーデビュー９年を迎えたことを報告した。６日までにインスタグラムを更新。「『始まりの街』で踏み出した一歩から、９年。人前に立つことの喜びも悔しさも、歌と共に重ねてきた日々が、今の僕を作ってくれました」と振り返る。「何よりも、そばで応援してくれた皆さんの存在が支えです。この先も変わらず歌い