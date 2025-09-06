日本で生まれながら、生後半年でアメリカへと渡り青春時代を過ごした、かんだちちよかさん。2021年11月、ワシントン大学（University of Washington）大学院時代に日本へ来て、アイドルの道へと進んだ。現在は、アイドルグループ「アイドル失格」のメンバーとして、ステージを中心に表舞台での活動に力をそそぐ。【スタイル抜群ショット】グラビアでも活躍する日系アメリカ人アイドルの“可愛すぎるアイドル写真”を見るそんな