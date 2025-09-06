TBSの近藤夏子アナウンサー（29）が6日までに自身のインスタグラムを更新。母との親子ショットを披露した。たびたびインスタにも登場している元読者モデルの美人母とのレストランでの2ショットをアップ。2人の前にはバースデープレートが置かれており「HAPPY BIRTHDAY MAMA」と絵文字と共に、誕生日を祝福した。近藤アナの投稿に、フォロワーからは「美しい」「素敵」「かこにゃんのお母様の美しいことお誕生日おめでと