ニジェール戦でゴールを喜ぶモロッコの選手ら＝ラバト（AP＝共同）サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会アフリカ予選は5日、各地で行われ、前回W杯4位のモロッコが3大会連続7度目の本大会出場を決めた。アフリカ勢最速の予選通過となった。ニジェールに5―0で快勝して6戦全勝とし、E組1位が確定した。（共同）