悠仁さまの「加冠の儀」でのお言葉は以下の通り。◇天皇陛下に「本日は成年式にあたり冠を賜り、誠にありがとうございました」◇天皇、皇后両陛下に「天皇、皇后両陛下には、加冠の儀にご臨席を賜り、誠にありがとうございます」◇秋篠宮ご夫妻に「本日は、成年式を挙げていただき、誠にありがとうございます。成年皇族としての自覚を持ち、そのつとめを果たしてまいりたいと存じます」