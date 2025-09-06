〈「アメリカでは胸とお尻の大きい女性が理想」「私は異性に相手にされず…」アメリカ名門大学院卒の“日系アメリカ人アイドル”が語る、マイノリティとして育った子ども時代〉から続く日本で生まれながら、生後半年でアメリカへと渡り青春時代を過ごしたかんだちちよかさん。2021年11月、ワシントン大学（University of Washington）大学院時代に日本へ来て、アイドルの道へと進んだ。現在は、アイドルグループ「アイドル失格」