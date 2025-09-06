7人組グループ・WEST.が出演する、6日放送のABCテレビのバラエティー『リア突WEST.レボリューション』（毎週土曜深1：00※関西ローカル）では、重岡大毅と中間淳太が紋別観光振興公社とコラボして挑む「紋別エリアスタンプラリー」の模様を2週にわたって届ける。放送翌日の7日から、実際に北海道・紋別エリアで2人がまわったルートを巡ることができる「紋別エリアスタンプラリー」が開催される。【番組カット】キュートにOKポ