フリーアナウンサー有働由美子（56）が5日放送されたニッポン放送「うどうのらじお」に出演。TBSの安住紳一郎アナウンサーに“抗議”する一幕があった。有働アナは、アシスタントを務めるニッポン放送の熊谷実帆アナウンサーとの冒頭でのフリートークの際、「あと、ちょっと抗議があって…」と切り出し、「他局なんですけど、TBSの安住アナウンサーの日曜日の朝のラジオ（＝TBSラジオ『安住紳一郎の日曜天国』）で、事実と違うこと