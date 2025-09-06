ラッシングが自打球で負傷退場した(C)Getty Imagesドジャースに緊急事態が発生した。現地時間9月5日のオリオールズ戦に先発予定だったタイラー・グラスノーが背中の張りを訴えて登板を回避したため、大谷が緊急登板。4回途中3安打無失点5奪三振という内容でマウンドを降りた。【動画】緊急登板の大谷翔平オリオールズ打線相手に三振を奪うシーン直球の最速は163キロを計測し、4回は先頭のライアン・マウントキャッスルに二塁