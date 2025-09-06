SNS投資広告をきっかけに著名人を名乗る相手と知り合い、岩国市の会社員男性(50代)が現金280万円をだまし取られました。警察によりますと、被害にあった男性は今年6月、SNSに表示された投資広告を通じて、著名人やそのアシスタントと名乗る人物とやり取りが始まり、「毎週、厳選した銘柄の優良株情報をお勧めしている」「全力であなたをサポートする」「私たちのAI技術を用いた高頻度トレードは、安定して利益を出し続