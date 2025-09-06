臨時署長会議で訓示する神奈川県警の和田薫本部長＝6日午前、県警本部ストーカー被害を訴えていた川崎市の岡崎彩咲陽さん（20）が殺害された事件で神奈川県警は6日、4日に公表した内部検証結果を踏まえ、今後の対応方針を共有する臨時署長会議を開いた。和田薫本部長は「今回明らかとなった問題点を自署のことと捉え、対策を徹底してほしい」と訓示した。検証報告書は、岡崎さんや親族からストーカー被害の訴えを度々受けてい