アイルランドに遠征中のシンエンペラー（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）が現地時間５日、アイリッシュチャンピオンＳ・愛Ｇ１（９月１３日、レパーズタウン競馬場・芝２０００メートル）に向けカラ競馬場の芝コースで４ハロンの追い切りを行った。「最終追い切りに向けてのスクーリングを兼ねての調教でしたが、良い状態であることが確認できて良かったと思います」と吉田助手は仕上がりの良さを伝えた。同馬は昨年