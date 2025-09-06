ガザ地区北部にあるガザ市の制圧を進めるイスラエル軍が複数の高層ビルを攻撃するなどして、少なくとも20人が死亡しました。【映像】高層ビルが攻撃により倒壊する瞬間イスラエル軍は5日、ガザ市にある高層ビルを標的にしたと明らかにしました。地下にはハマスがインフラ施設を構築していて、そこから攻撃を指揮していたと主張しています。事前に民間人への被害を減らすための措置が取られたとしていますが、ガザ保健省によ