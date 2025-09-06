ドジャースの大谷翔平投手（３１）は５日（日本時間６日）に敵地ボルティモアでのオリオールズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発し、３回２／３を３安打無失点、５三振１四球だった。先発予定だったグラスノーが背中の張りを訴えて登板を回避したため、緊急登板した。ロバーツ監督によれば、試合開始５時間ほど前に決定。２日（同３日）のパイレーツ戦を風邪の症状を訴え「体調不良」で登板を回避していた。元祖二刀流ベーブ・ル