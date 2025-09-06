カブスの鈴木誠也外野手（３１）は５日（日本時間６日）に本拠地シカゴでのナショナルズ戦に「３番・ＤＨ」で先発し、４打数１安打、１得点だった。打率２割４分４厘。ナショナルズの小笠原慎之介投手（２７）は６点ビハインドの５回から３番手で登板し、２回を１安打２失点、１四球で勝敗は付かなかった。防御率５・６７。試合はカブスが１１―５で勝ち、貯金２１とした。初回一死一塁で右腕アービンの初球、ほぼ真ん中の９０