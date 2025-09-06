シンガーソングライターの藤井風（28歳）が、9月5日に放送された音楽番組「ミュージックステーション」（テレビ朝日系）に出演。ME:IのRINONと共に、“ザグザグソング”を熱唱した。アルバム「Prema」をリリースした藤井風が、番組冒頭で「Hachiko」を披露。その後、藤井はスタジオに登場し、楽しみにしていたというタモリとジャズ談義を交わしたり、森山直太朗の質問に答えた。ME:IのRINONが「私も、藤井風さんと同じ岡山県出身な