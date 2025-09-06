中米パナマの国際埠頭に停泊する米海軍のミサイル駆逐艦サンプソン＝2日（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米CNNテレビは5日、トランプ大統領が米国内への違法薬物密輸に関与する犯罪組織を標的として、南米ベネズエラ領内への軍事攻撃を検討していると報じた。反米左翼マドゥロ大統領の弱体化を図る狙いもあるという。関係者の話としている。攻撃に踏み切れば、ベネズエラが報復して軍事衝突に発展する恐れがある。トラン