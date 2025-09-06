アメリカ南部ジョージア州にある韓国自動車大手「ヒョンデ」の工場建設現場で不法移民取り締まりの一斉摘発が行われ、韓国籍の従業員を中心に500人近くが拘束されました。【映像】拘束された韓国籍の従業員たちICE（＝移民・税関捜査局）は5日、ジョージア州にあるヒョンデの工場建設現場に不法移民を取り締まるため強制捜査に入り、475人を拘束しました。全員が不法滞在者で、中にはビザが失効している者もいました。拘束さ