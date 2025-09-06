一年を締めくくる特別なホリデーシーズンに、クラランスから心と肌を輝かせる限定コレクションが登場します。「The gift of glow」をテーマに、スキンケアからメンズラインまで、人気のアイテムを詰め込んだ豪華なキットが揃いました。環境に配慮した素材を取り入れたポーチ付きで、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにもぴったり。2025年10月10日（金）より限定発売される注目アイテムをご紹介します。