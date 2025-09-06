秋篠宮家の長男・悠仁さまの成年式が始まり、先ほど中心的な儀式の「加冠の儀」が行われました。父・秋篠宮さま以来、40年ぶりの行事です。【写真を見る】【速報】悠仁さま成年式「加冠の儀」行われる父・秋篠宮さま以来40年ぶり静寂の中で和ばさみの音だけが響き…午前10時ごろ、悠仁さまは、未成年用の浅黄色装束「闕腋袍（けってきのほう）」と、かぶりもの「空頂黒さく」を着用し、宮殿・春秋の間に入られました。両陛下や