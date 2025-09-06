大阪市西成区で小学生７人が車にはねられた事件で、車を運転していた男が殺人未遂の罪で起訴されました。５日、殺人未遂の罪で起訴されたのは住居不定・無職の矢澤勇希被告（２９）です。起訴状によりますと矢澤被告は今年５月、西成区の小学校近くで、無差別に殺害しようと下校途中の小学生７人を車ではね、重軽傷を負わせた罪に問われています。検察は約３か月にわたり鑑定留置を行ってきましたが、刑事責任能力があると判