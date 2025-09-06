５日、和歌山市でサーフィンをしていた男性が溺れ、死亡しました。和歌山海上保安部によりますと、５日午後３時ごろ、和歌山市の磯の浦海岸の沖合で男性がうつぶせの状態で浮いているのが見つかりました。男性は堺市北区に住む６４歳の会社員で、心肺停止の状態で病院に運ばれましたが、約１時間後に死亡が確認されました。男性はサーフィンをするため、１人で海岸を訪れていたということです。磯の浦海岸は先月末に海水浴