東野幸治がＭＣを務めるＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」が６日、放送され、自民党総裁選前倒し議論について話し合った。東野が「現在、総裁選に前倒しの国会議員はどれくらいの勢力に」と解説役の元日本テレビ解説委員でジャーナリスト青山和弘氏に尋ねた。青山氏は「もう、過半数超えそうな勢いになってます」と即答。「衆議院議員の若い人はほとんどが賛成で、署名すると。何を言われても」と意欲満々