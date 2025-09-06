世界遺産・東寺（京都市南区）の境内からさい銭箱が盗まれた事件で、南署は５日、京都市下京区、無職の男（５９）を窃盗容疑で逮捕した。容疑を認め、箱は投棄したと供述しているという。発表では、男は８月２５日午後１時頃、東寺の毘沙門（びしゃもん）堂の木製さい銭箱（２０万円相当。幅４６センチ、高さ３１センチ、奥行き２７センチ）を盗んだ疑い。固定用の金属製ワイヤはなくなっており、寺の防犯カメラには、箱を自転