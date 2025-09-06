９月６日の札幌１Ｒ・２歳未勝利（ダート１７００メートル＝１０頭立て）は、１番人気のリピース（牝、栗東・前川恭子厩舎、父サンダースノー）が、デビュー３戦目で初勝利を挙げた。１４年の函館記念を制したラブイズブーシェを伯父に持つ血統。勝ち時計は１分４８秒８（良）。５番枠から押し出されるようにハナへ。向こう正面では後続勢が動いてきて位置取りは中団まで下がったが、慌てずに構えて直線を向くと、外に持ち出し